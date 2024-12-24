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Росіяни вдарили по Білозерці та Бериславі, є поранені

Зокрема, у Білозерці було щонайменше 13 «прильотів».

Опівночі росіяни вкрили артилерійським вогнем Білозерку.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Зафіксували тут щонайменше 13 «прильотів». Через обстріли серйозних пошкоджень зазнала адмінбудівля. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА
наслідки обстрілу Білозерки

Крім того, близько 11.00 24 грудня під ударом російського БпЛА опинився Берислав. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей. 

«У 41-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та поранення гомілки. У 48-річного місцевого жителя – вибухова травма, множинні уламкові поранення ніг, грудної клітини, скроні, перелом гомілки та контузія», - додали в ОВА.

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення.
  • Минулої доби окупанти обстріляли у Куп’янському районі село Дворічну і поранили одну людину.
  • Крім того, ворог убив на Херсонщині одну людину і двох поранили.
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