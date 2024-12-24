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Сили оборони збили над Дніпропетровщиною сім російських БпЛА

Крім того, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії, РСЗВ «Град» і вдарив дроном-камікадзе.

Сили оборони збили над Дніпропетровщиною сім російських БпЛА
уламки збитого російськго БпЛА, фото ілюстративне
Фото: Нацгвардія

Уночі та вранці 24 грудня українські військові збили над Дніпропетровщиною сім російських безпілотників.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Також росіяни атакували регіон іншими видами озброєння. Так, агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії, РСЗВ «Град» і вдарив дроном-камікадзе. Цілив по району вночі та вранці. 

«Влучив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Сталася пожежа. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда та авто. У Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки понівечена лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає», - повідомив Лисак.

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