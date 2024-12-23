Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Курському напрямку

Також активні бойові дії відбувались на Времівському, Курахівському та Покровському напрямках.

Станом на 22:00 23 грудня відбулося 235 бойових зіткнень, противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ, понад 490 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

Двадцять шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили 13 ворожих штурмів.

На Краматорському напрямку противник здійснив дев’ять атак позицій наших захисників. Ворожа активність проявлялася в районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

В районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, два боєзіткнення тривають дотепер.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 30 атак. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка. Всі атаки на напрямку українські захисники успішно відбили. Крім того, ворог завдав бомбардувань 9 КАБами по районах населених пунктів Котлине, Звірове та Успенівка. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 201 окупант, ще 224 - поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, три одиниці автомобільної та одиницю мототехніки. Окрім того, було пошкоджено два танки противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка, по районах яких противник активно залучав бомбардувальну авіацію.

На даному напрямку противник втратив 77 окупантів вбитими та пораненими.

На Времівському напрямку відбулося 35 боєзіткнень в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. Наразі тривають два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів 7 КАБами по району населеного пункту Темирівка.

В районі Білогір’я на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та П'ятихатки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію, яку успішно відбили наші захисники.

На Курському напрямку за добу наші захисники відбили 46 атак противника. Ворог завдав 374 артилерійських удари, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.