Зеленський: на Курщині є вже більш як 3 тисячі поранених та вбитих північнокорейських солдатів

Світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї.

У Курській області РФ є вже більш як 3 тисячі поранених та вбитих північнокорейських солдатів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави – і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі – це загроза”, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що передача військових технологій з РФ до КНДР допомагає режиму у Пхеньяні знущатися з людей та тримати частину корейського народу в рабстві в однієї родини.

“Коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну й не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти”, - запевнив голова держави.