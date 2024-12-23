Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є жертви

Чоловіка намагалися реанімувати, однак він загинув.

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Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року

Російська артилерія вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини, пише "Суспільне".

"Вранці 23 грудня війська держави-агресора обстріляли зі ствольної артилерії місто Костянтинівку. В результаті влучання засобів ураження отримав тяжкі тілесні ушкодження 43-річний містянин", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловіка намагались реанімувати, проте він помер.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені торгівельні об’єкти та житлові будинки. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).