Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є жертви

Російська артилерія вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини, пише "Суспільне".
"Вранці 23 грудня війська держави-агресора обстріляли зі ствольної артилерії місто Костянтинівку. В результаті влучання засобів ураження отримав тяжкі тілесні ушкодження 43-річний містянин", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що чоловіка намагались реанімувати, проте він помер.
Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені торгівельні об’єкти та житлові будинки. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У неділю, 22 грудня, російська армія атакувала дронами та скинула КАБи на Покровськ в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки, автотранспортне підприємство та цех.