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Росіяни завдали авіаударів по Покровську Донецької області

Пошкоджені житлові будинки, АЗС та автобуси.

Росіяни завдали авіаударів по Покровську Донецької області
Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р
Фото: EPA/UPG

Російська армія атакувала дронами та скинула КАБи на Покровськ в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки, автотранспортне підприємство та цех.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"21 грудня о 10:00 відбувся авіаудар "ФАБ-250" з модулем УМПК по центральній частині м.Покровськ, внаслідок чого пошкоджені будівлі комунальної власності, дев'ять приватних будинків, один багатоквартирний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила", — ідеться у повідомленні.

 О 10:20 росіяни здійснили обстріл із застосуванням ударного БПЛА "Молнія -2", внаслідок чого пошкоджене майно автотранспортного підприємства – приміщення АЗС та два автобуси. Інформація про постраждалих не надходила.

Окрім того, близько 11:40 зазнала обстрілу західна частина міста, зруйновано цех одного з промислових приватних підприємств.

  • За інформацією очільника Донецької ОВА, за добу росіяни вбили та поранили двох цивільних.
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