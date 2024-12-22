Росіяни завдали авіаударів по Покровську Донецької області

Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р

Російська армія атакувала дронами та скинула КАБи на Покровськ в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки, автотранспортне підприємство та цех.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"21 грудня о 10:00 відбувся авіаудар "ФАБ-250" з модулем УМПК по центральній частині м.Покровськ, внаслідок чого пошкоджені будівлі комунальної власності, дев'ять приватних будинків, один багатоквартирний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила", — ідеться у повідомленні.

О 10:20 росіяни здійснили обстріл із застосуванням ударного БПЛА "Молнія -2", внаслідок чого пошкоджене майно автотранспортного підприємства – приміщення АЗС та два автобуси. Інформація про постраждалих не надходила.

Окрім того, близько 11:40 зазнала обстрілу західна частина міста, зруйновано цех одного з промислових приватних підприємств.