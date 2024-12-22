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Впродовж доби росіяни атакували 11 населених пунктів на Запоріжжі

Мирні жителі не постраждали.

Впродовж доби росіяни атакували 11 населених пунктів на Запоріжжі
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Російська армія завдала 349 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив авіаційний обстріл Новодарівки. 167 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. 

10 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Щербаки.

Крім того, 171 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Успенівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 20 грудня поранень зазнали 12-річний хлопчик та троє жінок.

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