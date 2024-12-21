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Унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю постраждали троє жінок і дитина

Ще троє поранених через російські обстріли Запорізької області.

Унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю постраждали троє жінок і дитина
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали 12-річний хлопчик та троє жінок. 

Про це розповідає очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також, через російські обстріли у Василівському районі постраждала жінка, у Пологівському — двоє чоловіків. Загалом упродовж доби окупанти завдали 313 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

173 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Підгірне, Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. 

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новояковлівку, Оріхів, Новоданилівку та Малу Токмачку.

135 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Роботиного, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки. 

Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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