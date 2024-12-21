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Сили оборони за добу ліквідували ще 1860 окупантів, також знищені 10 ворожих танків

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 772 280 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1860 окупантів, також знищені 10 ворожих танків
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони ліквідували близько 772 280 російських військових, 9594 ворожих танків та 3662 одиниці спецтехніки ворога.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 772 280 (+1860) осіб,
  • танків ‒ 9594 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21252 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)

Дані уточнюються.

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