Сили оборони за добу ліквідували ще 1860 окупантів, також знищені 10 ворожих танків

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони ліквідували близько 772 280 російських військових, 9594 ворожих танків та 3662 одиниці спецтехніки ворога.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 772 280 (+1860) осіб,
- танків ‒ 9594 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,
- артилерійських систем – 21252 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)
Дані уточнюються.