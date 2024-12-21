Сили оборони за добу ліквідували ще 1860 окупантів, також знищені 10 ворожих танків

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 772 280 військових.

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони ліквідували близько 772 280 російських військових, 9594 ворожих танків та 3662 одиниці спецтехніки ворога.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 772 280 (+1860) осіб,

танків ‒ 9594 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,

артилерійських систем – 21252 (+32) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),

крилаті ракети ‒ 2947 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,

спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)

Дані уточнюються.