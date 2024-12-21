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ООН: 12,3 тисяч цивільних загинули в Україні внаслідок війни

Зросла кількість смертей від зброї далекої дії.

ООН: 12,3 тисяч цивільних загинули в Україні внаслідок війни
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Організація Об'єднаних Націй оцінює кількість загиблих цивільних людей в Україні за період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року у 12 340 осіб.

Як пише Укрінформ, таку статистику оприлюднила на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генерального секретаря з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.

Кількість поранених мирних громадян становить 27,8 тисяч. У листопаді 42% втрат спричинено застосуванням росіянами зброї далекої дії, що суттєво більше, ніж у будь-який попередній місяць.

Цифри ООН також вказують на збільшення випадків використання окупантами авіаційних бомб. Цьогоріч від них загинув 341 українець, понад 1800 людей зазнали поранень. У 2023-ому кількість смертей та травм була меншою у три та шість разів відповідно. 

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