ООН: 12,3 тисяч цивільних загинули в Україні внаслідок війни

Організація Об'єднаних Націй оцінює кількість загиблих цивільних людей в Україні за період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року у 12 340 осіб.

Як пише Укрінформ, таку статистику оприлюднила на засіданні Ради безпеки ООН заступниця генерального секретаря з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.

Кількість поранених мирних громадян становить 27,8 тисяч. У листопаді 42% втрат спричинено застосуванням росіянами зброї далекої дії, що суттєво більше, ніж у будь-який попередній місяць.

Цифри ООН також вказують на збільшення випадків використання окупантами авіаційних бомб. Цьогоріч від них загинув 341 українець, понад 1800 людей зазнали поранень. У 2023-ому кількість смертей та травм була меншою у три та шість разів відповідно.