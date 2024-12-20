Росіяни вдарили “Шахедом” по житловому будинку у Харкові (оновлено)

Наразі відомо про четверо постраждалих, серед яких дівчинка 12 років.

Ввечері 20 грудня російські окупанти атакували Харків “Шахедом”.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено 22:43 Мер Харкова додав, що наразі відомо про четверо постраждалих, серед яких дівчинка 12 років.

“Удар “Шахедом” по житловому будинку у Салтівському району міста”, - написав Терехов.

Пізніше Терехов повідомив, що російський безпілотник влучив між першим та другим поверхом багатоповерхівки. В результаті удару виникла пожежа.