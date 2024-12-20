Росіяни вдарили “Шахедом” по житловому будинку у Харкові (оновлено)

Ввечері 20 грудня російські окупанти атакували Харків “Шахедом”.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Оновлено 22:43 Мер Харкова додав, що наразі відомо про четверо постраждалих, серед яких дівчинка 12 років.
“Удар “Шахедом” по житловому будинку у Салтівському району міста”, - написав Терехов.
Пізніше Терехов повідомив, що російський безпілотник влучив між першим та другим поверхом багатоповерхівки. В результаті удару виникла пожежа.
- У середу, 18 грудня, РФ атакували ударним безпілотником будівлю торгівельного центру Харкова.
- 13 грудня у Харкові уламки "Шахеда" влучили у житловий будинок.