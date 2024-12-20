"АТЕШ": росіяни намагаються захистити свої склади з паливом у Криму від українських ударів

Над цистернами з паливом кладуть ящики з піском та натягують захисними сітками.

Окупанти намагаються захистити свої склади з паливом у Криму ящиками з піском та захисними сітками.

Про це розповідає партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели розвідку в районі Каменоломні, Сакського району у Криму, де виявили склад палива, який окупанти використовують для військової техніки.

"На складі розташовуються не тільки цистерни з паливом, але і військова техніка. Окупанти вживають заходів для мінімізації наслідків у разі атаки: вони натягують сітки і кладуть ящики з піском над цистернами, намагаючись запобігти більш масштабну пожежу у разі удару. Подібну тактику рашисти застосовують на багатьох військових об'єктах на півострові", — зазначають партизани.

Всю інформацію з координатами "АТЕШ" передали Силам оборони України.