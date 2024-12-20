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Франція поповнила Фонд підтримки енергетики України на 5,7 млн євро

Кошти передбачені для розвитку проєктів в українській атомній галузі.

Франція поповнила Фонд підтримки енергетики України на 5,7 млн євро
прапор Франції
Фото: midilibre.fr

Франція виділила 5,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України на розвиток проєктів в українській атомній галузі.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Для цього відповідну угоду підписали директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський і спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн у присутності глави Міненерго Германа Галущенка під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.

  • У міністерстві додали, що загальний обсяг зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України уже перевищив 1 млрд євро. 
  • Фонд був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при секретаріаті Енергетичного співтовариства. 
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