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Малайзія почне новий пошук уламків рейсу MH370, який зник 10 років тому

Пошуки проведе американська дослідницька компанія "Ocean Infinity".

Малайзія почне новий пошук уламків рейсу MH370, який зник 10 років тому
Фото: EPA/UPG

Малайзія почне новий пошук уламків рейсу MH370 Malaysia Airlines, який зник 10 років тому, пише DW з посиланням на міністра транспорту Ентоні Локе.

Уряд "загалом погодився прийняти пропозицію Ocean Infinity" щодо пошуку на новій території площею 15 тисяч квадратних кілометрів у південній частині Індійського океану.

“Пропозиція щодо пошукової операції (американської дослідницької компанії) Ocean Infinity є серйозною і заслуговує на розгляд”, ‒ сказав Локе журналістам.

Він зазначив, що компанія отримає 70 мільйонів доларів, якщо знайдені уламки будуть істотними.

"Ocean Infinity" проводила останні пошуки літака, які завершилися в 2018 році. Перед цим Малайзія, Австралія та Китай провели підводний пошук на території південної частини Індійського океану площею 120 000 квадратних кілометрів. Однак вони не дали значних результатів.

“Ми сподіваємося, що цього разу все буде добре, що уламки будуть знайдені і це принесе заспокоєння сім'ям”, ‒ додав міністр.

На борту літака було понад 150 китайських пасажирів. Їхні сім'ї домагаються компенсації від Malaysia Airlines, Boeing, виробника авіаційних двигунів Rolls-Royce та страхової групи Allianz.

Деталі авіакатастрофи MH370

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH370 з 239 людьми на борту пропав 8 березня 2014 року під час перельоту з Куала-Лумпура в Пекін.

Остання передача даних з літака була приблизно через 40 хвилин після зльоту. Незабаром після цього транспондер було відключено, що ускладнило відстеження.

Аналіз супутникових даних показав, що літак, ймовірно, розбився десь у південній частині Індійського океану, біля узбережжя Західної Австралії.

Уламки, деякі з яких підтверджено, викинуло вздовж узбережжя Африки та островів в Індійському океані.

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