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У Московській області на аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72, ‒ ГУР

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів. 

У Московській області на аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72, ‒ ГУР
Фото: Вікіпедія

12 грудня у Московській області на аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що вибух стався на аеродромі “Остаф’єво” ‒ здетонувала основна силова установка літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів. 

 “ГУР МО України нагадує ‒ за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, ‒ зазначили у розвідці.

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