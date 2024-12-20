У Московській області на аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72, ‒ ГУР

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

12 грудня у Московській області на аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що вибух стався на аеродромі “Остаф’єво” ‒ здетонувала основна силова установка літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

“ГУР МО України нагадує ‒ за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, ‒ зазначили у розвідці.