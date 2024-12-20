Новий прем'єр Франції пообіцяв роздати портфелі в уряді до Різдва

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що не знає точної дати оголошення складу свого уряду, але має твердий намір зробити це до святкування Різдва 25 грудня.

Як пише Bloomberg, наразі він проводить консультації з лідерами парламентських партій щодо міністерських посад. Байру попереджає, що країна не може собі дозволити продовження політичної кризи: "ще одна невдала спроба буде останньою зупинкою перед краєм прірви".

Прем'єр називає своє ставлення до ситуації "дещо божевільним оптимізмом" і прогнозує, що ухвалити бюджет Франції на 2025 рік вийде орієнтовно до середини лютого. У новий рік країна входить без кошторису, а бюджетні витрати та збір податків регулюватиме тимчасовий законопроєкт, затверджений парламентом.

Байру стверджує, що готовий йти на компроміси з парламентськими фракціями, щоб забезпечити підтримку бюджету - зокрема йдеться навіть про скасування ініційованої президентом Емманюелем Макроном пенсійної реформи.