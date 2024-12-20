Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
ГоловнаСвіт

Новий прем'єр Франції пообіцяв роздати портфелі в уряді до Різдва

Франсуа Байру прогнозує ухвалення бюджету на середину лютого.

Новий прем'єр Франції пообіцяв роздати портфелі в уряді до Різдва
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що не знає точної дати оголошення складу свого уряду, але має твердий намір зробити це до святкування Різдва 25 грудня.

Як пише Bloomberg, наразі він проводить консультації з лідерами парламентських партій щодо міністерських посад. Байру попереджає, що країна не може собі дозволити продовження політичної кризи: "ще одна невдала спроба буде останньою зупинкою перед краєм прірви". 

Прем'єр називає своє ставлення до ситуації "дещо божевільним оптимізмом" і прогнозує, що ухвалити бюджет Франції на 2025 рік вийде орієнтовно до середини лютого. У новий рік країна входить без кошторису, а бюджетні витрати та збір податків регулюватиме тимчасовий законопроєкт, затверджений парламентом.

Байру стверджує, що готовий йти на компроміси з парламентськими фракціями, щоб забезпечити підтримку бюджету - зокрема йдеться навіть про скасування ініційованої президентом Емманюелем Макроном пенсійної реформи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies