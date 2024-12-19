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У Польщі розгорнуті норвезькі системи ППО NASAMS

Вони мають захистити логістичний центр у Ряшеві.

У Польщі розгорнуті норвезькі системи ППО NASAMS
Система ППО NASAMS поблизу Ряшева
Фото: facebook.com/DGeneralneRSZ

У Польщі розгорнуті норвезькі протиповітряні системи NASAMS, які мають захистити логістичний центр у Ряшеві.

Про це повідомило Польське радіо з посиланням на Міноборони Норвегії.

Розгортання NASAMS у Польщі затрималось, оскільки судно Finlandia Seaways, яке мало транспортувати обладнання до Польщі, сіло на мілину в норвезькому порту Ставангер.

Втім, норвезька техніка вже у Польщі, та включена до інтегрованої системи ППО НАТО.

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“Ми тут, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, ключову для міжнародної підтримки, що надається Україні”, — сказав підполковник Ерленд Хаммервік-Елвенес, командир контингенту, направленого до Польщі.

Зазначається, що місія НАТО триватиме до Великодня.

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