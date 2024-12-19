У Польщі розгорнуті норвезькі системи ППО NASAMS

У Польщі розгорнуті норвезькі протиповітряні системи NASAMS, які мають захистити логістичний центр у Ряшеві.
Про це повідомило Польське радіо з посиланням на Міноборони Норвегії.
Розгортання NASAMS у Польщі затрималось, оскільки судно Finlandia Seaways, яке мало транспортувати обладнання до Польщі, сіло на мілину в норвезькому порту Ставангер.
Втім, норвезька техніка вже у Польщі, та включена до інтегрованої системи ППО НАТО.
“Ми тут, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, ключову для міжнародної підтримки, що надається Україні”, — сказав підполковник Ерленд Хаммервік-Елвенес, командир контингенту, направленого до Польщі.
Зазначається, що місія НАТО триватиме до Великодня.