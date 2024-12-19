​Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в липні в Італії

Лідери ЄС запевнили, що продовжать тісно співпрацювати з Україною і підтримувати її.

Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в Італії в липні 2025 року.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, передає "Інтеррфакс-Україна".

"Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці реконструкції та відновлення України в координації з міжнародними партнерами. Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії в липні 2025 року, матиме важливе значення в цьому контексті", - зазначається в документі.

Лідери ЄС запевнили, що Європейський Союз продовжить тісно співпрацювати з Україною і підтримувати її реформаторські зусилля на європейському шляху.