​Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в липні в Італії

Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в Італії в липні 2025 року.
Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, передає "Інтеррфакс-Україна".
"Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці реконструкції та відновлення України в координації з міжнародними партнерами. Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії в липні 2025 року, матиме важливе значення в цьому контексті", - зазначається в документі.
Лідери ЄС запевнили, що Європейський Союз продовжить тісно співпрацювати з Україною і підтримувати її реформаторські зусилля на європейському шляху.
- У листопаді у Варшаві відбулось засідання спецпредставників з відновлення України від 19 країн. На зустрічі обговорювали пріоритетні завдання в сфері відбудови та економічного зростання і чому важливо інвестувати в Україну, не чекаючи завершення війни.