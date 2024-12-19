Зеленський: Очікуємо перший транш макрофінансової допомоги від ЄС вже у січні

Сьогодні, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як розповів президент у телеграмі, обговорили зокрема пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС.

"Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Дякую за нову макрофінансову допомогу ЄС на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7", – зазначив Зеленський.

За його словамит, Україна очікує на перший транш уже в січні 2025 року.

"Цінуємо особисті зусилля Урсули фон дер Ляєн для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни. Спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру", – наголосив глава України.