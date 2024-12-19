“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський: Очікуємо перший транш макрофінансової допомоги від ЄС вже у січні

Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський: Очікуємо перший транш макрофінансової допомоги від ЄС вже у січні
президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як розповів президент у телеграмі, обговорили зокрема пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. 

"Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Дякую за нову макрофінансову допомогу ЄС на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7", – зазначив Зеленський.

За його словамит, Україна очікує на перший транш уже в січні 2025 року. 

"Цінуємо особисті зусилля Урсули фон дер Ляєн для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни. Спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру", – наголосив глава України.

  • Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель для того, щоб провести перемовини із партнерами та взяти участь у засіданні Європейської ради. 
  • На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, а також будуть представники Британії та інших країн
  • Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що війна в Україні буде першим питанням на сьогоднішньому саміті ЄС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies