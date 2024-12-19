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Рада підтримала запит до президента щодо позбавлення Бойка звання “Героя України”

“За” 232 голоси.

Рада підтримала запит до президента щодо позбавлення Бойка звання “Героя України”
Юрій Бойко
Фото: glavcom.ua

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада підтримала запит до президента щодо позбавлення нардепа Юрія Бойка звання “Героя України”.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” 232 голоси.

“Рада підтримала запит мого колеги Романа Лозинського на президента України про позбавлення депутата Бойка звання “героя України”. Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті”, – написав Железняк. 

Сьогодні, 19 грудня, з другої спроби Верховна Рада відкликала нардепа Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини. “За” 258 голосів. Без бійки нардепів не обійшлося. Докладніше про ситуацію з відстороненням Бойка читайте в матеріалі “Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?”

Нагадаємо, у листопаді Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України. Серед них Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Дмитро Табачник, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Андрій Деркач, патріарх Кирило, Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ані Лорак і Таїсія Повалій.

Зазначимо, ще у 2014 році нардепи реєстрували різні проєкти законів про позбавлення Кобзонів-Кіркорових і Повалій-Лорак звань заслужених і народних артистів. Однак так і не проголосували їх. Після 24 лютого 2022 року Рада також зробила декілька спроб змінити застаріле законодавство про держнагороди, втім на заваді стали уламки колишньої ОПЗЖ. Саме вони зазвичай допомагають голосами «Слузі народу».

Тому досі один з її лідерів, чинний нардеп Юрій Бойко має найвище звання «Герой України», яке надав йому ще у 2004 році Леонід Кучма. Докладніше на цю тому читайте у матеріалі “Забрати нагороди у зрадників”

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