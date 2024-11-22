Серед них Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Дмитро Табачник, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Андрій Деркач, патріарх Кирило, Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ані Лорак і Таїсія Повалій.

Ілюстративне фото: Віктор Медвечук у формі ЗСУ під час спроби втечі

Президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України

Глава держави підписав відповідний указ, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Указ увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України.

До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії «Партія регіонів» та голова відповідної фракції Олександр Єфремов. Мав ордени «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Колишній перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін. Мав ордени «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України».

Також державних нагород України позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України.

Колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук. Був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання «Заслужений юрист України».

Ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник. Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки і техніки».

Колишній Прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання «Заслужений економіст України».

Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній Генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка. Мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач. Мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».

Також державних нагород позбавили ексглаву МВС Віталія Захарченка, екснардепів Вадима Колесніченка, Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Олега Царьова та футболіста Анатолія Тимощука.

Напередодні Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 11410, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Цей проєкт закону передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.