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До використання у ЗСУ допустили всюдихід-амфібію Argo Aurora

Ця техніка розрахована на використання в екстремальних умовах.

До використання у ЗСУ допустили всюдихід-амфібію Argo Aurora
всюдихід-амфібія Argo Aurora
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах.   Чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Він дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. 

Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості.   

Потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до пів тони вантажу. 

Раніше до експлуатації у ЗСУ допустили ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3. Вона призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.

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