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Сили оборони підтвердили ураження командного пункту росіян біля Мар'їно в Курській області.

Про це Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили у Телеграмі .

Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області.

"Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" засобами ГК ЗСУ", — ідеться у повідомленні.

Операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту ворога в районі населеного пункту Мар’їно Курської області успішно виконали оператори Сил безпілотних систем.