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Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили удар по пункту російських військ поблизу Мар'їно на Курщині

Філігранна робота Сил безпілотних систем ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили удар по пункту російських військ поблизу Мар'їно на Курщині
Фото: скріншот

Сили оборони підтвердили ураження командного пункту росіян біля Мар'їно в Курській області. 

Про це Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили у Телеграмі .

Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області.

"Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" засобами ГК ЗСУ", — ідеться у повідомленні.

Операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту ворога в районі населеного пункту Мар’їно Курської області успішно виконали оператори Сил безпілотних систем.

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