Сили оборони підтвердили ураження командного пункту росіян біля Мар'їно в Курській області.
Про це Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили у Телеграмі .
Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області.
"Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" засобами ГК ЗСУ", — ідеться у повідомленні.
Операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту ворога в районі населеного пункту Мар’їно Курської області успішно виконали оператори Сил безпілотних систем.
- 20 листопада Повітряні сили вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP по об'єкту в населеному пункті Мар'їно Курської області Росії. Для цього удару була застосована значна кількість ракет.