Окупанти довели житлово-комунальне господарство ТОТ Запоріжжя до колапсу

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя ситуація із ЖКГ стає критичною.

Про це розповідають у Центрі національного спротиву.

"У Якимівському районі 83 працівники "реформованого" ЖКГ не отримують зарплати з літа, працюючи "за дякую". Багато з них уже звільнилися, що ставить регіон на межу катастрофи з початком зими", — ідеться у повідомленні.

У повністю знищених містах, таких як Маріуполь, окупанти обіцяють мешканцям вікна та ремонти посля закінчення так званої "сво". Однак усе "відновлення" зводиться до розкрадання кремлівських коштів.