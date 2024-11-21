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Окупанти довели житлово-комунальне господарство ТОТ Запоріжжя до колапсу

Росіяни обіцяють мешканцям "відновлення" після закінчення війни.

Окупанти довели житлово-комунальне господарство ТОТ Запоріжжя до колапсу
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя ситуація із ЖКГ стає критичною. 

Про це розповідають у Центрі національного спротиву.

"У Якимівському районі 83 працівники "реформованого" ЖКГ не отримують зарплати з літа, працюючи "за дякую". Багато з них уже звільнилися, що ставить регіон на межу катастрофи з початком зими", — ідеться у повідомленні.

У повністю знищених містах,  таких як Маріуполь, окупанти обіцяють мешканцям вікна та ремонти посля закінчення так званої "сво". Однак усе "відновлення" зводиться до розкрадання кремлівських коштів.

  • У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині назріває черговий колапс, адже місцеві мешканці не можуть отримати медичну допомогу у єдиному центрі первинної медико-санітарної допомоги. 
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