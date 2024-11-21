Reuters: після удару РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні, світові ціни на нафту різко зросли

Після російського удару міжконтинентальною ракетою РФ по Україні світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1%, пише Reuters.

Як повідомляє агенство, ймовірно, різке підвищення цін на нафту викликане побоюванням подальшої ескалації війни. Адже у середу Україна завдала удару по командному пункту росіян. У відповідь Росія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету.

Після ракетних ударів, зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,04, або на 1,4%, до $73,85. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 1,46 долара, або на 2,1%, до 70,22 долара.

"Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як Росія відреагує на ці атаки", — йдеться в заяві аналітиків ING.