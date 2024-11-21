Держстат: ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на 10%

У третьому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 11,7%, передає РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 14,1%, на вторинному – на 10,5%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному – на 10,0%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 14,8%, на вторинному – на 11,1%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,6% %, на вторинному – на 10,3%.

За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у жовтні 2024 року склала 7149 гривень. За останній місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 8,2%.

На першому місці за вартістю оренди лишається Закарпатська область, хоча оренда впала з початку року на 7,1% до 11 823 гривень.

За даними НБУ, попит на житлову нерухомість в Україні поступово зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни. На вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відбиває рух обмінного курсу, ніж зміна фундаментальних факторів попиту та пропозиції.