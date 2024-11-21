Київський картонно-паперовий комбінат: австрійський власник д-р Хайнц Ціннер сприяє благодійній підтримці українців

Наприкінці лютого 2022 року перед керівництвом та власником найбільшого в Україні підприємства целюлозно-паперової галузі, яке розташовано в Обухові, постала надскладна задача: зберегти виробництво та перебудувати роботу таким чином, щоб мати змогу надавати підтримку тим, хто найбільше постраждав від війни. За останні три роки за цим напрямком на ККПК досягли значних успіхів.

Київський картонно-паперовий комбінат – один з найвідоміших благодійників регіону

Складно у воєнний час підтримувати сталу роботу бізнесу. Однак керівництво ККПК разом з його бенефіціарним власником Хайнцом Ціннером (Heinz Zinner), директором Pulp Mill Holding у Австрії, взяли на себе значно ширші зобов’язання: максимально підтримати українців у найважчий період.

Стабільна робота ККПК – можливість для регулярної благодійності

Щотижня на підприємстві проходять засідання комісії з виділення благодійної підтримки від комбінату – так побудована сьогодні гуманітарна робота. Сотні благодійних фондів, громадських організацій та волонтерів вже скористалися такою можливістю, десятки з них неодноразово отримували благодійні вантажі від підприємства, адже регулярно направляють свої запити до Київського картонно-паперового комбінату. Однак все це можливо лише завдяки австрійським інвестиціям, зокрема Хайнца Ціннера (Heinz Zinner). Власник ладен вкладатися у виробництво, попри величезні ризики, які несе із собою війна.

За 10 місяців поточного року ККПК звітував про гуманітарну роботу

Від січня до жовтня включно комбінат надав допомоги на суму близько 6 млн грн. Однієї продукції санітарно-гігієнічного призначення, серед якої туалетний папір, паперові рушники та серветки, було відправлено до заявників понад 250 тис. одиниць. Серед найзатребуванішого також необхідні для переселенців та військових речі:

- картонна тара,

- гофромеблі,

- кубові ємності,

- парафін,

- технічні прилади.

Власник підприємства націлює на розширення географії підтримки від комбінату

У перші місяці повномасштабної війни вектор всієї гуманітарної роботи був спрямований на Київський регіон, на райони, які найбільше постраждали під час тимчасової окупації. Однак заявки надходили з усієї України, тому на кінець 2023 року вже 18 областей були охоплені підтримкою ККПК. Окремі благодійні місії здійснювалися у деокупований Ізюм, у затоплений в результаті російського теракту на Каховській ГЕС Херсон, на Нікопольщину, що декілька місяців з тієї ж причини потерпала без води. Фокус уваги підприємства зосереджений на гарячих напрямках, де сьогодні ведуться запеклі бої, адже допомога там потрібна, як військовим, так і цивільному населенню.

Південний та східний напрямки серед пріоритетних

Добровільна допомога від співробітників ККПК заради порятунку життя

Роки війни спричинили в Україні значний дефіцит крові та її компонентів. Трудовий колектив Київського картонно-паперового комбінату долучився до вирішення проблеми: Дні донора на підприємстві стали регулярними. За минулий рік співробітники безоплатно поповнили український банк крові на 150 л. За три квартали цього року масові забори крові на підприємстві проводили вже чотири рази, де загалом взяли участь понад 400 працівників.

Охочих здати кров на ККПК з кожним разом лише більшає

Інвестиції власника Київського КПК Хайнца Ціннера (Heinz Zinner) та ініціативи команди підприємства створюють потужну силу, яка за декілька років дозволила комбінату стати надійною опорою для військових та волонтерського активу з безмежною перспективою не зупинятися на досягнутому та завжди бути плечем підтримки для тих, хто цього потребує.