Заклади культури отримали право продавати сувеніри, постери і відкривати кав’ярні

Кабмін оновив постанову, яка визначає перелік платних послуг для державних і комунальних закладів культури.

Про це повідомило Міністерство культури.

Таким чином хочуть розширити фінансову автономію культурних інституцій і дати їм більше можливостей для розвитку, переконує Мікульт.

Зокрема, заклади культури зможуть продавати сувеніри, видання, репродукції, постери та іншу продукцію — як офлайн, так і онлайн. Інституції також отримають право відкривати кав’ярні або малі кафе без тривалих і складних процедур оренди.

Крім того, музеї, архіви та інші установи зможуть здійснювати оцифрування музейних предметів, архівних матеріалів та інших об’єктів культурної спадщини, надавати послуги з редагування та підготовки видань до друку, а також забезпечувати тимчасове проживання та харчування за наявності відповідної інфраструктури.

Музеї, бібліотеки та інші заклади отримають змогу продавати продукцію через договори комісії або агентські угоди — без обов’язкового набуття права власності. У Мінкультури наголошують, що це відкриває більше можливостей для партнерств і дозволяє розширити асортимент для відвідувачів.

Через оренду заклади також зможуть надавати фліпчарти, столи, стільці, проєктори, освітлювальне обладнання, посуд, декор та інші речі, необхідні для проведення подій. Окремо передбачена можливість тимчасового розміщення споруд для підприємницької діяльності.