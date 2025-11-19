Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаКультура

Заклади культури отримали право продавати сувеніри, постери і відкривати кав’ярні

Відповідну постанову оновив уряд.

Заклади культури отримали право продавати сувеніри, постери і відкривати кав’ярні
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Фото: nlu.org.ua

Кабмін оновив постанову, яка визначає перелік платних послуг для державних і комунальних закладів культури. 

Про це повідомило Міністерство культури.

Таким чином хочуть розширити фінансову автономію культурних інституцій і дати їм більше можливостей для розвитку, переконує Мікульт.

Зокрема, заклади культури зможуть продавати сувеніри, видання, репродукції, постери та іншу продукцію — як офлайн, так і онлайн. Інституції також отримають право відкривати кав’ярні або малі кафе без тривалих і складних процедур оренди.

Крім того, музеї, архіви та інші установи зможуть здійснювати оцифрування музейних предметів, архівних матеріалів та інших об’єктів культурної спадщини, надавати послуги з редагування та підготовки видань до друку, а також забезпечувати тимчасове проживання та харчування за наявності відповідної інфраструктури.

Музеї, бібліотеки та інші заклади отримають змогу продавати продукцію через договори комісії або агентські угоди — без обов’язкового набуття права власності. У Мінкультури наголошують, що це відкриває більше можливостей для партнерств і дозволяє розширити асортимент для відвідувачів.

Через оренду заклади також зможуть надавати фліпчарти, столи, стільці, проєктори, освітлювальне обладнання, посуд, декор та інші речі, необхідні для проведення подій. Окремо передбачена можливість тимчасового розміщення споруд для підприємницької діяльності.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies