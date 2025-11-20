Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Території культури

Проєкт «Пісні вугілля та сталі» проведе концерти в Кривому Розі, Дніпрі та Києві

Прозвучать твори молодих українських композиторів, що осмислюють історію та памʼять індустріального Сходу.

Проєкт «Пісні вугілля та сталі» проведе концерти в Кривому Розі, Дніпрі та Києві
Фото: Вікторія Головченко

Фіналом піврічного проєкту «Пісні вугілля та сталі» стануть три концерти у містах Кривий Ріг, Дніпро та Київ. Про це повідомила преслужба Goethe-Institut в Україні.

Упродовж кількох місяців молоді композиторки й композитори, відібрані через опен-кол, досліджували тему важкої промисловості України. Вони занурювалися в історію та памʼять індустріального Сходу, знайомилися з процесами видобутку вугілля, побачили виробництво на власні очі, відвідавши Запоріжсталь: записали звуки роботи заводу, зібрали відпрацьовані матеріали для оформлення інсталяції. 

На концертах прозвучать шість нових музичних творів для ансамблю (з електронікою), перед концертами показуватимуть інсталяцію. 

Серед композиторів проєкту є уродженці східних регіонів України, для яких ідея «Пісень сталі та вугілля» має особистісний вимір. Це Володимир Руденко (Запоріжжя), Валерія Виноградова (Бердянськ), Максим Іванов (Кривий Ріг). Для них індустріальні ландшафти міцно сплелися з першим досвідом пізнання світу, дитячими спогадами. Повертаючись до власного минулого, митці спостерігають динаміку розвитку регіону, бачать красу у індустріальній складовій цих місць, як довго була прихована. 

Фото: Goethe-Insitut в Україні

Твори молодих композиторів з’явились під менторством німецького композитора, музикознавця Свена-Інго Коха. Кох зростав у Рурському регіоні, що славиться металургією; його батько певний час працював на вугільній шахті. Кох співпрацював з оркестрами SWR, WDR, Баварського радіо, Ардітті-квартетом, ансамблями сучасної музики Musikfabrik, Ensemble Modern, Klangforum Wien, Ensemble Ascolta, Ensemble Recherche, Ensemble Resonanz, Neue Vocalsolisten та ін. Композитор є володарем Штутгартської та Римської премій. 

«Я зростав у Рурській області і добре памʼятаю червоне небо під час вечірніх прогулянок. Місцеві пояснювали, що це дитя Христос випікає печиво. Звісно, тоді я не думав про забруднення середовища. Пізніше я часто бував на колишніх шахтах, які переробили на концертні зали. Звучання у них особливе. Цікаво спостерігати, як ці індустріальні простори отримують нове життя», — говорить Свен-Інго Кох. 

У рамках проєкту «Пісні вугілля та сталі» також відбудеться дискусія «Що таке індустріальний схід України?» про маркери ідентичності українців зі сходу, про минуле, теперішнє та майбутнє міст з індустріальним спадком.

Фото: Ксенія Бобровнік

Розклад подій:

  • Концерт у Кривому Розі, 27 листопада о 18:30 у Театрі ім. Т. Шевченка
  • Концерт у Дніпрі, 28 листопада о 18:00 у Дніпровському центрі сучасної культури
  • Концерт у Кєві, 5 грудня о 18:00 у Національній філармонії України
  • Відкрита дискусія - 3 грудня у Goethe-Institut в Україні

Твори та учасники концертів:

  • Тетяна Хорошун — madrigal для ансамблю та електроніки
  • Михайло Романишин — 2-3-2-1 для ансамблю та електроніки
  • Валерія Виноградова — domna 0 для ансамблю та електроніки
  • Максим Іванов — The Crimson Dust для ансамблю
  • Валерія Свирида — Manus et umbra для ансамблю та електроніки 
  • Володимир Руденко — Ода вогню для ансамблю 
  • Ensemble 24: Кристина Гордієнко (скрипка), Христина Мерчук (віолончель), Максим Іванов (флейта), Назар Ярмолюк (кларнет), Ярослав Гресь (кларнет), Юлія Шевченко (валторна), Адріан Шийко (тромбон), Анастасія Сабадаш (перкусія), Антоній Кедровський (диригент), Марина Щегельська, візуальна мисткиня.

Організатори проєкту: Goethe-Insitut в Україні, Центр музики молодих, Ensemble 24, KRCC.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

