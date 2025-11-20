Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаКультура

​На Чернігівщині через російський обстріл пошкоджена садиба Лизогубів

У приміщенні пошкоджено 11 вікон, а також зазнала руйнувань господарська будівля. 

​На Чернігівщині через російський обстріл пошкоджена садиба Лизогубів
садиба Лизогубів
Фото: Чернігівська ОДА

У місті Седнів на Чернігівщині внаслідок російської атаки вночі 19 листопада була пошкоджена садиба родини Лизогубів - філія Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського.

Про це повідомляє Департамент культури Чернігівської ОДА. 

У садибі пошкоджено 11 вікон, а також зазнала руйнувань господарська будівля. Приміщення ще обстежуватимуть фахівці, аби встановити повний обсяг завданих збитків та визначити необхідні відновлювальні роботи. 

На щастя, серед працівників постраждалих немає.

Фото: Чернігівська ОДА

"Садиба Лизогубів – пам’ятка історії національного значення, пов’язана з одним із найвідоміших старшинських родів Лівобережної України. Її пошкодження – чергове свідчення цілеспрямованих спроб Росії стерти нашу історичну пам'ять, знищити культурний пласт, який формує українську ідентичність", - наголосили в ОДА.

На жаль, це вже не перший випадок, коли Седнівська садиба страждає від російської агресії. Філія "Садиба родини Лизогубів" у 2022 році перебувала в окупації. Тоді під загрозою опинилися не лише унікальні об'єкти культурної спадщини, а й життя людей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies