​На Чернігівщині через російський обстріл пошкоджена садиба Лизогубів

У місті Седнів на Чернігівщині внаслідок російської атаки вночі 19 листопада була пошкоджена садиба родини Лизогубів - філія Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського.

Про це повідомляє Департамент культури Чернігівської ОДА.

У садибі пошкоджено 11 вікон, а також зазнала руйнувань господарська будівля. Приміщення ще обстежуватимуть фахівці, аби встановити повний обсяг завданих збитків та визначити необхідні відновлювальні роботи.

На щастя, серед працівників постраждалих немає.

Фото: Чернігівська ОДА

"Садиба Лизогубів – пам’ятка історії національного значення, пов’язана з одним із найвідоміших старшинських родів Лівобережної України. Її пошкодження – чергове свідчення цілеспрямованих спроб Росії стерти нашу історичну пам'ять, знищити культурний пласт, який формує українську ідентичність", - наголосили в ОДА.

На жаль, це вже не перший випадок, коли Седнівська садиба страждає від російської агресії. Філія "Садиба родини Лизогубів" у 2022 році перебувала в окупації. Тоді під загрозою опинилися не лише унікальні об'єкти культурної спадщини, а й життя людей.