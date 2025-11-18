Кембриджський словник назвав слово 2025 року

Його було зафіксовано ще майже 75 років тому.

Редакція Кембриджського словника англійської мови визначилася з так званим "словом року" - ним став прикметник "парасоціальний".

Як пише CNN, таким терміном позначають відчуття людиною спорідненості чи близькості з кимось, кого вона особисто не знає - або навіть кимось, хто насправді не існує, на кшталт персонажа книги чи серіалу. Також парасоціальним називають особливий зв'язок зі штучним інтелектом.

Хоча зазвичай словами року стають неологізми, "парасоціальні" відносини мають історію тривалістю три чверті століття. Так описували прив'язаність людей до персонажів телебачення соціологи Дональд Гортон та Річард Вол ще аж у 1956 році.

У Кембриджі наводять найяскравіший приклад демонстрації парасоціальності у 2025 році: коли співачка Тейлор Свіфт заручилася з футболістом Тревісом Келсі, мільйони людей з теплотою говорили про пару і їхні почуття - хоча ніколи не зустрічали цих зірок і не знають їх як особистостей.