База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаКультура

Кембриджський словник назвав слово 2025 року

Його було зафіксовано ще майже 75 років тому.

Кембриджський словник назвав слово 2025 року
Фото: Cambridge Dictionary

Редакція Кембриджського словника англійської мови визначилася з так званим "словом року" - ним став прикметник "парасоціальний".

Як пише CNN, таким терміном позначають відчуття людиною спорідненості чи близькості з кимось, кого вона особисто не знає - або навіть кимось, хто насправді не існує, на кшталт персонажа книги чи серіалу. Також парасоціальним називають особливий зв'язок зі штучним інтелектом.

Хоча зазвичай словами року стають неологізми, "парасоціальні" відносини мають історію тривалістю три чверті століття. Так описували прив'язаність людей до персонажів телебачення соціологи Дональд Гортон та Річард Вол ще аж у 1956 році.

У Кембриджі наводять найяскравіший приклад демонстрації парасоціальності у 2025 році: коли співачка Тейлор Свіфт заручилася з футболістом Тревісом Келсі, мільйони людей з теплотою говорили про пару і їхні почуття - хоча ніколи не зустрічали цих зірок і не знають їх як особистостей.  
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies