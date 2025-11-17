База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Культура

У Брюгге відкрилася виставка українського мистецького проєкту “Habitus”

Проєкт "Habitus" відбувається в межах Тижня української культури в Бельгії.

CultHub
У Брюгге відкрилася виставка українського мистецького проєкту “Habitus”
Фото: фото організаторів

У Брюгге в Бельгії відбулося відкриття мистецького проєкту “Habitus”, присвяченого взаємодії митців та ролі творчості у формуванні спільнот. Експозиція об’єднує роботи семи українських художників і досліджує форми самоорганізації, що виникають у періоди суспільних змін.

У проєкті беруть участь Олег Тістол, Микола Маценко, Марина Скугарева, Андрій Зелинський, Дмитро Шевченко, Вінні Реунов та Яна Бестрова.

фото організаторів
фото організаторів

Виставку представлено у залі Garemijn у Дзвіниці Брюгге — пам’ятці, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Подія проходить у межах Тижня української культури в Бельгії.

Під час відкриття посол України в Королівстві Бельгія Ярослав Мельник відзначив важливість підтримки культурного діалогу між Україною та європейськими країнами навіть в умовах війни. У своєму виступі він підкреслив, що можливість представляти українське мистецтво за кордоном стала можливою завдяки тим, хто захищає країну.

Фото: фото організаторів

Автором концепції та куратором проєкту є Віталій Адлерманн, співкураторкою — Катерина Рей. За словами кураторів, виставковий простір перетворено на “ситуативний музей взаємовідносин”, у якому поєдналися різні художні підходи та досвіди, а сама локація стала символом міжкультурного зв’язку.

Проєкт реалізовано за участі Meancult Gallery та за підтримки партнерів.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
