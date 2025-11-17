Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
BBC Україна: деякі артисти відмовилися від участі в новорічному концерті "Кварталу"

Шоу переробило афішу так, щоб на ній не було прізвищ артистів. 

BBC Україна: деякі артисти відмовилися від участі в новорічному концерті "Кварталу"
Низка артистів відмовилася від участі в новорічному шоу "Квартал 95" після корупційного скандалу довкола його співвласника Тимура Міндіча, передає BBC Україна. За даними журналістів, заяви про відмову надали співачка Kola і хор "Гомін". 

Після них оголошення про скасування виступу в новорічному концертів зробила Надя Дорофеєва. "Квартал" тим часом опублікував нову афішу концерту, з якої прибрав згадки про всіх артистів, аби не наражати їх на "зайвий інформаційний тиск". 

"З переліком виступів артистів можете ознайомитись на сайтах квиткових операторів", – дописали на афіші.

Міндіч, який нині перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони, є фігурантом справи про корупцію в "Енергоатомі", за якої всі контрагенти НАЕК були змушені платити по 10-15 % відкатів від суми контракту. В разі відмови їм погрожували не платити за вже надані товари і послуги та позбавити їх статусу надавала послуг. За даними слідства, організатором схеми був саме бізнесмен.

"Студія «Квартал 95»" на тлі розслідування попросила не ототожнювати її зі співвласником. А стендап-шоу Stadium Family, частку в якому теж мав Міндіч, оголосило про призупинення роботи. 
