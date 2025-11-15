Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

Пако і покоління свободи: як на «Землі поетів» згадували тих, хто творив українську культуру

На фестиваль «Земля поетів» у Львові прийшли понад п’ять тисяч людей, аби послухати вірші українських поетів і поеток, поговорити про літературу, культуру, минуле та майбутнє України, подивитися музично-поетичні перформанси й театральні постановки, відвідати вечірні концерти. Загалом на території !FESTrepublic відбулося понад 50 подій.

Цьогоріч фестиваль працював з темою «Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів». На подіях пригадували авторів доби між двома світовими війнами — галицьких модерністів, поетів Празької школи, поетів-емігрантів. А також імена, важливі для сучасності, і серед них Пако — Юрій Покальчук.

Території культури

Під час фестивалю «Земля поетів»
Фото: Андрій Пашковський
Під час фестивалю «Земля поетів»

Зі самого ранку сотні відвідувачів блукають локацією, пригощаються кавою, купують книжки та благодійний мерч. Одразу помітно вік аудиторії: тут так багато молоді — яскравої, з різнокольоровим волоссям, масивними прикрасами та цікавими образами. Спершу здається, що потрапляєш на фестиваль субкультур, однак потім починаєш помічати інші обличчя — доросліші, навіть поважні.

Програма фестивалю теж строката і багатошарова, адже поезія може мати різні форми та вияви. Тут і ранкові читання із Сергієм Жаданом і з Мар’яною Савкою, і перформанси, і слеми, і навіть музичні виступи. Часто лунають імена тих, кого забрала війна — їхні голоси продовжують жити на сцені.

Окремо виділяються події, присвячені тим, хто формував українську культуру, був передвісником незалежності й часто страждав за свою позицію: Олег Лишега, Грицько Чубай, Ігор Калинець, Василь Стус, Юрко Покальчук. Іноді здається, що ці імена далекі, однак, спілкуючись із тими, хто їх знав, розумієш — час набагато ближчий, ніж здається.

Юрко Покальчук, наприклад, був боярином на весіллі Василя Стуса, а згодом став наставником цілого покоління — Сергія Жадана, Ірени Карпи, Любка Дереша. Грицька Чубая немає понад 43 роки, але про нього і про Пако зі сцени говорить музикант і перекладач Віктор Морозов. Саме його й Олега Лишегу свого часу відрахували з університету за участь у виданні «Скриня», яке готував Чубай. І коли починаєш вдивлятися у ці переплетення доль, розумієш, що живеш в унікальний час — маєш змогу чути тих, хто стояв біля витоків незалежної культури.

Юрко Покальчук (на екрані) під час фестивалю «Земля поетів»
Фото: Андрій Пашковський
Юрко Покальчук (на екрані) під час фестивалю «Земля поетів»

Саме з постаттю Юрка Покальчука нині працює Літературна платформа «Фронтера» — у Луцьку, в його родинному домі планують створити креативний простір-резиденцію «Дім Пако». Постать письменника неоднозначна й часто контроверсійна: він писав про розвиток країни, але водночас видавав перші в Україні еротичні книги. Перекладав з понад десяти мов, відкрив українцям Борхеса, Кортасара й інших світових авторів.

Соломія Чубай пригадує, що познайомилася з Пако підліткою. Їхній дім завжди був повен гостей — нині вже живих класиків. Вони збиралися, дискутували, читали твори, лишалися ночувати. Вона ж тихенько сиділа в куточку і всотувала кожне слово, боячись, аби не відправили спати. І жартує, що вранці переступала через «тіла» Андруховича, Ірванця чи Покальчука. «Тоді я думала, що всі так живуть», — сміється музикантка й культурна менеджерка.

Музикант Олег (Джон) Сук поділився спогадами про спільний музичний проєкт «Вогні великого міста». Назву запропонував Покальчук — з фільму Чарлі Чапліна. «У нього був такий тембр голосу, що йому не потрібні були сильні вокальні дані, — каже музикант. — Пако визначав свій стиль як мелодекламацію». Усе почалося, коли він вийшов на сцену з гуртом «Мертвий півень» і начитав тексти — глядачам це сподобалося, тож так народився новий проєкт.

Соломія Чубай згадує, що тісніше почала спілкуватися з Пако, коли він з Маркіяном Іващишиним готував книгу «Плач Єремії». «Я набирала тексти на друкарській машинці, на якій колись друкував мій тато, Грицько Чубай», — розповідає вона.

Віктор Морозов , Соломія Чубай і Олег (Джон) Сук під час фестивалю «Земля поетів»
Фото: Андрій Пашковський
Віктор Морозов , Соломія Чубай і Олег (Джон) Сук під час фестивалю «Земля поетів»

Про атмосферу тих років згадує й Віктор Морозов. Якось його друг привіз журнал Playboy — там були оповідання, тож Віктор вирішив перекласти одне. «А то ще були часи, коли Ірени Карпи не було, Сергій Жадан не вживав негарних слів, — сміється перекладач. — Прочитав оповідання компанії Малковича, Неборака, Андруховича з дружинами і зрозумів, що не всім комфортно слухати такі тексти. Вирішив, що вперше й востаннє перекладаю для цього журналу». — «І переклав “Гаррі Поттера”», — додає Соломія Чубай.

Олег (Джон) Сук каже, що Пако мав неймовірну енергетику: «Коли він заходив у приміщення, ти вже нікого не бачив, крім нього. Коли виходив — здавалося, що приміщення йшло за ним». Пако активно підтримував молодь, їздив до Прилуцької колонії, де видавав альманах разом із засудженими хлопцями.

Усі покоління, про які йшлося на сцені, багатогранні. Митці пробували себе в різних сферах. Віктор Морозов пригадує, що навколо «Дзиґи» гуртувалися музиканти, письменники, художники, перекладачі — усі були єдиним колом, що взаємно надихало й підтримувало. До речі, під час події стало відомо, що Олег (Джон) Сук готує збірку оповідань.

«Юрко не був просто інгредієнтом, він був складною, добре збалансованою стравою», — підсумував Джон.

Фестиваль і спогади про цих людей дають змогу ще раз усвідомити: українська культура була і є частиною світового контексту. У нас є постаті, якими варто пишатися і чиї історії потрібно зберігати, щоб надихатися. І кількість людей на «Землі поетів» лише підтверджує — українцям сьогодні надзвичайно потрібні розмови про нас самих.

Анна Єкименко-Поліщук, проєктна менеджерка Літературної платформи «Фронтера»
Території культури
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies