Росіяни знищили у Харкові чимало книг кількох українських видавництв

Вантаж зберігався на території підприємства, яке потрапило під обстріл.

Уранці 12 листопада російські безпілотники вдарили по Харкову, в результаті спалахнула пожежа на території підприємства, яке займається вантажними перевезеннями, пише «Суспільне».

Унаслідок обстрілу згоріла палета з книжками кількох українських видавництв.

За словами очевидців, вогонь повністю знищив частину вантажу, серед якого були видання:

збірка поезій Василя Симоненка,

«Ліниві і ніжні» Юрія Іздрика,

«Бунт проти імперії: українські шістдесятники» Радомира Мокрика,

«На срібнім березі» Миколи Вінграновського (усі — видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»),

«Життя з чистого аркуша» Аманди Прауз (BookChef),

«Де немає Бога» Макса Кідрука (Клуб сімейного дозвілля).

Керівник підприємства Денис Шеліхов розповів, що наразі працівники оцінюють масштаби руйнувань, однак планують якнайшвидше відновити роботу. Він додав, що це не перший обстріл, але цього разу постраждала продукція.