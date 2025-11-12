Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаКультура

Росіяни знищили у Харкові чимало книг кількох українських видавництв

Вантаж зберігався на території підприємства, яке потрапило під обстріл.

Росіяни знищили у Харкові чимало книг кількох українських видавництв
знищені книжки у Харкові
Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Уранці 12 листопада російські безпілотники вдарили по Харкову, в результаті спалахнула пожежа на території підприємства, яке займається вантажними перевезеннями, пише «Суспільне».

Унаслідок обстрілу згоріла палета з книжками кількох українських видавництв.

За словами очевидців, вогонь повністю знищив частину вантажу, серед якого були видання:

  • збірка поезій Василя Симоненка,
  • «Ліниві і ніжні» Юрія Іздрика,
  • «Бунт проти імперії: українські шістдесятники» Радомира Мокрика,
  • «На срібнім березі» Миколи Вінграновського (усі — видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»),
  • «Життя з чистого аркуша» Аманди Прауз (BookChef),
  • «Де немає Бога» Макса Кідрука (Клуб сімейного дозвілля).

Керівник підприємства Денис Шеліхов розповів, що наразі працівники оцінюють масштаби руйнувань, однак планують якнайшвидше відновити роботу. Він додав, що це не перший обстріл, але цього разу постраждала продукція.

  • Внаслідок російського масованого удару по Харкову у травні минулого року постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat.
  • Цьогоріч у червні партія книжок простраждала внаслідок внаслідок атак РФ по Харкову, одна з яких пришлася на склад поштового перевізника.
  • У липні після масованого російського удару по Києву було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”. Видавництво повідомило, що пошкоджена частина книжок. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies