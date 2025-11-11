Серед них – твори Марії Примаченко, Миколи Пимоненка і Івана Айвазовського.

На порталі War&Sanctions ГУР МО України опубліковано дані про понад тисячу картин, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.

Інформацію оприлюднено з нагоди третьої річниці визволення Херсона з-під російської окупації.

Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці російської армії під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких — живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про 1233 викрадені картини, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею.

Серед них – твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

“Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності”, – зазначили у розвідці.

Фото: gur.gov.ua