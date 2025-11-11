Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До річниці визволення Херсона ГУР опублікувало інформацію про тисячу картин, які окупанти викрали з міста

Серед них – твори Марії Примаченко, Миколи Пимоненка і Івана Айвазовського.

До річниці визволення Херсона ГУР опублікувало інформацію про тисячу картин, які окупанти викрали з міста
Рибалки на Кінбурні, Валерій Машницький
Фото: gur.gov.ua

На порталі War&Sanctions ГУР МО України опубліковано дані про понад тисячу картин, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.

Інформацію оприлюднено з нагоди третьої річниці визволення Херсона з-під російської окупації.

Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці російської армії під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких — живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про 1233 викрадені картини, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею.

Серед них – твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

“Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності”, – зазначили у розвідці.

Фото: gur.gov.ua

  • Раніше ГУР МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію стосовно 178 цінностей, які окупанти вивезли з музею “Кам’яна могила” на тимчасово окупованій території Запорізької області.
