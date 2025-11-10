Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Території культури

Львівська галерея ZAG покаже виставку “ХЕРСОН: НЕ/вкрадене” до третьої річниці визволення міста

В експозиції – роботи сучасних художників, присвячені творам, викраденим з Херсонського музею. 

Території культури

Фото: ZAG

11 листопада львівська галерея ZAG (Zenyk Art Gallery) відкриває виставку  “ХЕРСОН: НЕ/вкрадене. Штудії та омажі”, присвячену третій річниці визволення Херсона від російських окупантів. Про це повідомила пресслужба галереї.

Виставка об’єднає роботи художників з усієї України, серед них:  Матвій Вайсберг (Київ), Олександр Животков (Київ), Владислав Шерешевський (Київ), Поліна Кузнецова (Харків – Київ), Ігор Божко (Одеса), Олекса Манн (Київ – Ужгород), Денис Недолуженко (Одеса – Запоріжжя), Володимир Семків (Львів) та ін.

Проєкт задуманий як підтримка Херсонського художнього музею, який пограбували російські окупанти: з 31 жовтня по 4 листопада 2022 вони вивезли понад 11 тисяч найцінніших експонатів. Митці створили роботи, присвячені творам, викраденим з музею. Зокрема, художник Олекса Манн зробив омаж на картину Давида Бурлюка, а скульптор Володимир Семків – на картину Михайла Жука.

Викрадена росіянами картина Михайла Жука &quot;Казка. Хоровод жуків&quot;
Фото: artmuseum.ks.ua
Викрадена росіянами картина Михайла Жука "Казка. Хоровод жуків"

Куратори проєкту – Олена Балаба та Олексій Баула, координаторка  – Роза Тапанова.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Території культури
