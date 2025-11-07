Що почитати: 9 художніх новинок жовтня

У жовтні українські видавництва запропонували низку книжкових новинок. Ми обрали дев'ять найпомітніших релізів місяця: від гостросюжетних трилерів та детективів до літературних експериментів та класики. Серед авторів – сучасні українські голоси та відомі світові імена. Деякі тексти читаються на одному подиху, інші потребують вдумливого читання, але кожен із них запрошує в цікаву подорож.

«П'ятий човен». Моніка Компанікова

Комора

Фото: book-ye.com.ua

Пронизлива історія про дітей, які дорослішають у тіні байдужості дорослих. Роман отримав словацьку премію Anasoft Litera (2011).

Люція народила доньку у шістнадцять, що стало ударом для її матері, шанованої директорки школи. Вона сприйняла цю вагітність як ганьбу й вигнала Люцію з дому разом із немовлям на руках. Відтоді життя молодої жінки перетворилося на низку переїздів із однієї занедбаної квартири до іншої, залежність від алкоголю і випадкові зв’язки.

У цьому хаосі дорослішає Ярка, яка надто рано засвоїла просте правило: любов матері треба заслужити. Вона блукає вулицями передмістя, сидить на сходах, чекаючи, поки мати розважається з друзями, і мріє про інше життя. Одного дня на вокзалі Ярка помічає залишених без нагляду немовлят-близнюків і викрадає їх. Разом із хлопчиком Крістіаном, таким самим самотнім і непотрібним, вона намагається створити справжню сім’ю, якої в них ніколи не було.

За мотивами книги створено театральну постановку, а художній фільм «Маленька гавань», знятий за романом, здобув «Кришталевого ведмедя» на Берлінале у 2017 році.

«Сонячна машина». Володимир Винниченко

Ще одну сторінку

Постать Володимира Винниченка неоднозначна й дискусійна, однак в його письменницькому хисті сумніватися не доводиться. Після розриву з радянською владою та вимушеної еміграції він створив «Сонячну машину» — перший український науково-фантастичний роман, що випередив свій час.

Дія розгортається в Німеччині через кілька десятиліть після Першої світової війни. Фінансовий магнат Фрідріх Мертенс прагне встановити світове панування, поступово скуповуючи країну. Йому протистоїть підпільна організація ІНАРАК, що діє в маєтку графа фон Елленберга. До боротьби долучається принцеса Еліза — донька збанкрутілого князя Альбрехта, яка прагне помсти за смерть батька. Серед учасників — геніальний винахідник Рудольф Штор, творець «сонячної машини» — пристрою, здатного перетворювати траву й листя на поживну їжу за допомогою енергії сонця та мінералу геліоніту.

Однак відкриття, що мало стати благом для людства, обертається трагедією. Звільнене від потреби працювати, суспільство занурюється у духовний занепад, а «сонячна машина» перетворюється на інструмент влади.

«Повернення Рейчел Прайс». Голлі Джексон

READBERRY

Фото: yakaboo.ua

Напружений психологічний трилер від авторки бестселерів «Посібник з убивства для хорошої дівчинки» та «Виживуть п’ятеро». Історія про крихку межу між довірою й підозрою, про зрадливу пам’ять і про страшну правду, яку іноді краще не знати.

Рейчел Прайс зникла безвісти, залишивши дворічну Бел саму в машині на узбіччі дороги. Дівчинка була єдиним свідком, але нічого не пам'ятає. Минуло шістнадцять років та ця історія не дає спокою ні сім’ї, ні місту.

Коли родина Прайсів погоджується на зйомки документального фільму про трагедію, старі рани знову відкриваються. Камери, нескінченні запитання, копирсання в минулому — Бел лише мріє, щоб усе це нарешті скінчилося й вона могла жити спокійно.

Та раптом Рейчел Прайс повертається. Вона розповідає неймовірну історію про те, де перебувала всі ці роки, — настільки дивну, що Бел не може їй повірити. Поки камери продовжують фіксувати кожен рух, Бел мусить зрозуміти: хто ж насправді ця жінка, яка називає себе її матір’ю.

«Полюбовниця Вітґенштайна». Девід Марксон

Темпора

Фото: tempora.com.ua

Цей постмодерністський роман видавництва відхиляли понад п’ятдесят разів, але після публікації у 1988 році він став культовим. Його центральними темами є пам’ять, мова й самотність.

Художниця Кейт прокидається у світі, де, здається, не залишилося жодної людини. Вона блукає спустілими вулицями й музеями, намагаючись збагнути, що сталося; веде машинописний щоденник, що стає водночас свідченням самотності та утвердженням власного існування. Її оповідь фрагментована, гіпнотична та майже безсюжетна: спогади переплітаються з роздумами про життя, алюзіями на міфи, музику, літературу й філософію. Героїня постійно плутає факти, виправляє себе, заперечує власні слова — ці збої пам’яті лише підсилюють тривогу й сумнів, розмиваючи межу між реальністю та вигадкою.

«Фінальний драфт». Поліна Кулакова

Темпора

Фото: tempora.com.ua

Атмосферний герметичний трилер у засніжених горах.

Сценаристка Олеся намагається завершити нову роботу, але відчуває, що їй потрібне перезавантаження, аби зібрати думки. Її чоловік Руслан теж виснажений напруженою роботою, тож подружжя вирішує вирушити на кілька днів до зимових Карпат.

Затишний готель, автентична кухня, потріскування каміна, благословенна тиша — здавалося, все склалося ідеально. Та ізоляція й наростаюче відчуття небезпеки дедалі щільніше обплітають Олесю павутиною страху. Вона розуміє, що опинилася в ретельно спланованій пастці. Хтось знає про її минуле. Хтось чекав саме цієї зустрічі. І фінал може виявитися страшнішим, ніж будь-яка вигадка.

Авторка тонко балансує між відчуттям затишку й тривогою: читач то розслабляється біля уявного каміна, то мимоволі стискає книжку, коли по спині пробігає холодок — той самий, що виникає за мить до того, як ось-ось щось станеться.

«Дикі детективи». Роберто Боланьйо

Компас

Фото: compasbooks.com

Роман, що приніс чилійському письменникові Роберто Боланьйо світову славу. Данина пам'яті поетичному руху інфрареалізму, сповнена численних автобіографічних відлунь. Тут вперше постають теми й мотиви, які автор згодом розгорне у своєму монументальному творі «2666».

У середині 1970-х очільники авангардного руху вісцеральних реалістів — Артуро Белано та Улісес Ліма (прототипами яких стали сам Боланьйо та його друг Маріо Сантьяго Папаскіаро) — вирушають у пустелю Сонора на пошуки загадкової поетеси, засновниці руху, що зникла в Мексиці після революції. Їхня одіссея триває понад два десятиліття й охоплює різні континенти.

Роман побудований як триптих. Перша й третя частини — це щоденник молодого поета Хуана Гарсії Мадеро, який приєднується до вісцеральних реалістів та супроводжує Белано й Ліму під час експедиції до пустелі. Центральна, найбільша частина — мозаїка зі свідчень понад сорока людей, що в різний час перетиналися з героями.

«Бульбона». Іванна Стеф'юк

Брустури

Фото: book-ye.com.uа

«Вода все забирає. Вода нічого не забуває. Все пам’ятає вода» — ці слова стають лейтмотивом цього роману про злочин радянської імперської машини, коли у 1940–1980-х роках під час будівництва ГЕС урядовці вирішили затопити сотні українських сіл.

Коли Богдан Вовк занурюється у річку Рибар, йому відкривається видіння затопленого села Несторів, яке вже сорок років спочиває на дні. Герой має розгадати таємницю цих глибин, осягнути історії затоплених поселень і доль їхніх мешканців.

У романі проступають біль утрати дому, розірваність пам’яті та тяглість поколіннєвих травм. Народні пісні, легенди та фольклорні мотиви вплітаються в тканину оповіді, а мова, щедро насичена подільськими та покутськими діалектизмами, надає текстові відчутної автентичності, створюючи густу, майже гіпнотичну атмосферу, де межа між реальним і містичним розмивається.

«Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9». Наомі Вільямс

Yakaboo Publishing

Фото: yakaboo.ua

Психологічний трилер, що змушує зазирнути в найтемніші глибини людської свідомості.

Лору знаходять дезорієнтованою та вкритою чужою кров’ю. Вона не пам’ятає нічого з того, що сталося. Жінку відправляють до психіатричної лікарні суворого режиму. Єдина, з ким вона погоджується говорити, — психологиня Емма Бест. У Емми лише шість днів, щоб повернути пацієнтці спогади й дізнатися правду — перш ніж у справу втрутиться поліція.

Поступово Лора починає відкриватися: згадує минуле, розповідає про свого чарівного, майже ідеального хлопця. Проте чоловік, якого описує пацієнтка, здається Еммі моторошно знайомим. А ще — Лора знає про неї значно більше, ніж мала б знати.

«Пані Арета і цвинтар молодиці». Наталія Кобко

Stretovych

Фото: book-ye.com.ua

Феміністичний ретродетектив у декораціях Львова початку ХХ століття. Перша частина майбутньої трилогії.

Талановита акторка театру Скарбека раптово гине. Офіційна версія стверджує, що це самогубство після невдалих проб до краківського театру. Проте власниця квіткового салону пані Арета, харизматична й незалежна жінка з поглядами, що випереджають свій час, підозрює, що за трагедією криється щось більше. Її напарницею стає нова помічниця Маґда, яка нещодавно прибула до міста. Неординарні героїні кидають виклик суспільним упередженням і поринають у розслідування, що веде за лаштунки театру — у світ, де переплітаються мистецтво, гроші, влада та приховані пристрасті.

У книзі є всі складові для захопливого читання: інтригуючий сюжет, живі персонажі, атмосфера старого Львова й тонкий гумор.