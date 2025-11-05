5 зірок бароко: другий KYIV BAROQUE FEST-2025 оголосив програму

З 10 по 21 листопада 2025 року відбудеться Друга едиція Kyiv Baroque Fest-2025 – міжнародного фестивалю барокової музики, який організовують Національна філармонія України, Open Opera Ukraine та Національний будинок музики.

Цьогорічна тема фестивалю: Take Five! (всесвітньо відомий джазовий стандарт Пола Дезмонда, записаний квартетом Дейва Брубека у 1959 році; назва відсилає до виразу take five (зробити перерву) і також до незвичного ритму композиції - 5/4, п’ять четвертих). За задумом організаторів, ця тема пропонує розімкнути простір ранньої музики і відкрити його для експериментів та несподіваних стильових з'єднань. Водночас, це нагадування про п'ять імен барокових композиторів, що увійшли до програми фестивалю, і чий вплив й дотепер відчутний в різних частинах Європи: Генріх Шютц, Георг Фрідріх Гендель, Доменіко Скарлатті, Йоганн Себастьян Бах та Максим Березовський. Разом вони формують мапу зв’язків, що простягається від Дрездена до Неаполя, від Лондона до Києва.

Фото: Національна філармонія Клавесин

На 2-й KYIV BAROQUE FEST приїдуть зірки барокової музики: Андреас Шолль (контратенор, Німеччина); Ансамбль Festina Lente (Італія); Хосуе Мелендес Пелае (корнетто, Швейцарія-Мексика); Хана Блажикова (сопрано, Чехія); Марек Топоровський (клавесин та орган, Польща); Ян де Вінне (флейта траверсо, Бельгія); Саломе Ґаслен (віола да гамба, Франція); Марк Кодл (барокова віолончель, Велика Британія-Польща) та ін.

Крім музичної програми, 2-й Kyiv Baroque Fest пропонує заходи зі сфер літератури, філософії, кіно, театру, богослов’я, моди.

Фото: Національна філармонія Андреас Шоль

Програма KYIV BAROQUE FEST-2025

10 листопада. Відкриття фестивалю

14.00 Лекція «Граційність у музиці: базова орнаментація від Ренесансу до Романтизму» Хосуе Мелендес Пелае (Швейцарія/Мексика) виступає своєрідною передмовою до концерту «Відлуння співу корнетто», відкриваючи сенс і виразність музичної орнаментики у музиці кількох століть.

18.00 Концерт «Відлуння співу корнетто» дуету M&J Meléndez (Хосуе Мелендес Пелае, Швейцарія/Мексика, Марiя Морозова-Мелендес, Швейцарія/Україна), що у ньому давня європейська вокально-інструментальна спадщина оживає через м’яке дихання корнетто, органа і клавесина.

11 листопада

13.00 Марек Топоровський (Польща) — органіст, клавесиніст, піаніст, диригент, що спеціалізується на ранній музиці різних епох та стилів, проведе майстер-клас з вихованцями клавесинних класів Національної музичної академії України, присвячений Інвенціям та Симфоніям Й.С.Баха.

16.00 Лекція авторитетної дослідниці творчості Березовського Ольги Шуміліної «Творчість Максима Березовського у просторі української культури: сучасний погляд на спадщину митця». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Проєкт ансамблю Partes Open Opera Ukraine та Liatoshynskyi Capella Orchestra Національного будинку музики «Березовський: звукова антологія творчості» представить арії, симфонію, скрипкову сонату й духовні концерти українського генія. Це live-версія презентованого цьогоріч у вересні однойменного релізу.

Фото: Національна філармонія Марк Кодл, барокова віолончель

12 листопада

12.00 Бесіда у форматі відкритого інтерв’ю Анни Гадецької та Марека Топоровського про перспективи навчання ранній музиці «Освіта в ранній музиці: ймовірні стратегії майбутнього».

14.00 Концерт «Молоде бароко» студентів та випускників класу клавесину та оркестру старовинної музики Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.Виконавці: Аліна Капрій, Макар Войнаровський, Юлія Сасюк, (клавесин), Михайло Солонченко (скрипка), Адріан Хрущ (віолончель), Денис Левитський (фагот).

16.00 Бесіда про сенси псалмів у духовних концертах Березовського ««Тому, хто дарує перемогу»: про що промовляють духовні концерти Березовського» громадського діяча, філософа, богослова, православного священника Георгія Коваленка і Анни Гадецької. За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт «Пісні витривалості та втіхи» з камерною музикою Г.Ф. Генделя та Й. С. Баха світової суперзірки барокової опери та камерного співу Хани Блажикової (сопрано, Чехія), Олени Жукової (клавесин, Україна), Юрія Дубинського (барокова скрипка), Марка Кодла (барокова віолончель, Великобританія/Польща). За підтримки Чеського центру у Києві

13 листопада

16.00 Бесіда літературознавиці, дослідниці історії читання Галі Глодзь з директором Інституту святого Томи Аквінського Здіславом Шманьдою «Що ми робимо у храмі: сакральне і світське в барокових месах». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт з музики від XVIII до ХХІ століття «Битва Давида з Голіафом» одного з найцікавіших клавірних виконавців Європи Марека Топоровський (клавесин/орган, Польща), за участі Артема Замкова (барокова віолончель, Україна). За підтримки Польського Інституту у Києві

Фото: Національна філармонія Хана Блажикова

Фото: Національна філармонія Festina Lente

14 листопада

14.00 Концерт «Мандрівка старою Європою» студентів та викладачів класу клавесину та старовинного ансамблю Дніпровської музичної академії. Виконавці: Юлія Петухова (клавесин), Єлизавета Сайко (клавесин), Олексій Терновий (барокова лютня, гітара), Дмитро Запорожан (контратенор), Данило Коверя (скрипка).

16.00 Лекція дослідниці та виконавиці ранньої музики Наталії Сікорської «Звукове полум’я Середземномор’я: родина Скарлатті». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт, що на ньому вперше в Україні звучатиме твір Алессандро Скарлатті «Messa per il Santissimo Natale» 1707 року за участі одного з найавторитетніших італійських колективів ренесансової та барокової музики Festina Lente (Італія) та ансамблю Partes Open Opera Ukraine (Україна). За підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

15 листопада

14.00 Концерт «MDCLXXXV або Constellatio V: Baroque Anniversary Stars» студентів та керівниці класу клавесина Київської муніципальної академії музики ім.Р.М. Глієра. Виконавці: Єлизавета Грішина, Олена Курнос, Анастасія Матіяш, Наталія Бєлік, Марія Дудкевич, Ганна Зварич, Єгор Лук’янов, Олена Жукова.

16.00 Лекція літературознавці, дослідниці історії читання Галі Глодзь «Усі книжки на світі: що і як читали в епоху бароко». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт Traversée XVIII: До Дня Короля Бельгії. За участі одного з найвідоміших виконавців на флейті траверсо Яна Де Вінне (флейта траверсо, Бельгія) та Київського камерного оркестру. За підтримки Посольства Королівства Бельгії в Україні

Фото: Національна філармонія Ю. Дубинський

16 листопада

14.00 Концерт ««Й.С. Бах: щирі поради любителям клавіра» INVENTIONEN UND SINFONIEN» клавесинних класів Національної музичної академії України. Виконавці: Паола Прокопенко, Марія Крюкова, Дмитро Шевченко, Ілля Базенко, Тиміш Мельник, Олександр Олійник.

16.00 Бесіда про сучасний світ світових барокових постановок Анни Гадецької та режисерки Олени Савчук «Барокові опери: які, як, чому і для кого їх ставлять у світі (тенденції останнього десятиліття)». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт всесвітньо відомого контратенора Андреаса Шолля (Німеччина) та Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble Національного будинку музики «Music for a while/Музика на мить» з музикою Генрі Перселла у програмі. За підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні

17 листопада

12.00 Бесіда у форматі відкритого інтерв’ю з Андреасом Шоллем (Німеччина) Анни Гадецької та Романа Меліша про підходи до навчання та викладання в ранній музиці «Освітня специфіка у царині ранньої музики».

14.00-17.00 Майстер-клас Андреаса Шолля (Німеччина).

16.00 Розмова з композиторами-учасниками проєкту «Веркштат». За підтримки: Goethe-Institut в Україні, Центру музики молодих

18.00 Концерт клавірних сонат Доменіко Скарлатті «Скарлатті і Скарлатті» Наталії Сікорської (клавесин, тафель-клавір, Україна) та Романа Лопатинського (рояль, Україна), що у ньому на одній сцені звучатимуть три інструменти.

Фото: Національна філармонія Ігор Тарновецький, теорба

18 листопада

11.00-14.00 Майстер-клас Андреаса Шолля (Німеччина).

16.00 Лекція про сенси одного оперного хіта Генделя «Lascia ch'io pianga Генделя у кіно» Анни Гадецької та Олександра Островського. За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт з барокових концертів для кількох виконавців «На 3 та на 4» Київського камерного оркестру, диригентка Наталія Стець. Солісти: Наталія Фоменко (клавесин), Ольга Шадріна-Личак (клавесин), Олена Жукова (клавесин), Варвара Турта (клавесин), Андрій Павлов (скрипка), Кирило Бондар (скрипка), Андрій Стьопін (скрипка), Олексій Колесник (скрипка).

19 листопада

16.00 Лекція етномузиколога Іллі Фетисова «Які з українських народних пісень могли звучати в епоху бароко». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт всесвітньовідомої виконавиці на віола да гамба Саломе Ґаслен (Франція) «La part des anges/ Частинка янгола». За підтримки Посольства Французької Республіки в Україні, Французького інституту в Україні

20 листопада

16.00 Лекція композитора та музикознавця Віталія Вишинського «Pro baroque у не-baroque композиції». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт «Baroque Core» Ольги Жукової (барокова віолончель/спів), Артема Замкова (барокова віолончель), Юрія Дубинського (барокова скрипка), Андрія Чопа (альт), Ольги Шадріної-Личак (клавесин), в якому бароко безпосередньо перетинається з джазом, рок-н-роллом та народною піснею.

21 листопада. Закриття фестивалю

16.00 Бесіда Анни Гадецької з автором Твоєї Підпільної Гуманітарки, письменником та військовослужбовцем Остапом Українцем «Бароковість в “Алхімічному діарії”». За підтримки Культурної інституції «Міжвухами»

18.00 Концерт-закриття. Веркштат // Werkstatt. Київський камерний оркестр за участі запрошених солістів-інструменталістів, диригентка Наталія Стець, ментор Свен-Інго Кох | Німеччина. За підтримки: Goethe-Institut в Україні, Центр музики молодих

Фото: Національна філармонія Ян де Вінне

Про Kyiv Baroque Fest