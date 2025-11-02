Ґран-прі кінофестивалю «Молодість» здобув фільм «Втомлені» Юрія Дуная

Фільм «Втомлені» режисера Юрія Дуная став переможцем цьогорічного міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Про це ідеться на фейсбук-сторінці фестивалю.

Стрічка отримала статуетку «Скіфський олень» і 5 000 доларів від спонсора.

стрічка "Втомлені"

Головну нагороду зі сцени отримали режисер Юрій Дунай, продюсер Пилип Іллєнко, сценаристка Соломія Томащук, головна актриса Валерія Ходос та інші члени творчої команди.

За інформацією «Суспільного», спеціальну відзнаку фестивалю отримав герой фільму «Ромчик» режисера з Британії Алексіса Біката. 10-річний Роман Олексів отримав опіки після ракетного удару росіян по Вінниці у 2022 році.

Серед інших переможців кінофестивалю: