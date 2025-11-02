В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Ґран-прі кінофестивалю «Молодість» здобув фільм «Втомлені» Юрія Дуная

Спецвідзнаку отримав український герой фільму «Ромчик».

Ґран-прі кінофестивалю «Молодість» здобув фільм «Втомлені» Юрія Дуная
"Молодість"
Фото: Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість"

Фільм «Втомлені» режисера Юрія Дуная став переможцем цьогорічного міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Про це ідеться на фейсбук-сторінці фестивалю.

Стрічка отримала статуетку «Скіфський олень» і 5 000 доларів від спонсора.

стрічка &quot;Втомлені&quot;
стрічка "Втомлені"

Головну нагороду зі сцени отримали режисер Юрій Дунай, продюсер Пилип Іллєнко, сценаристка Соломія Томащук, головна актриса Валерія Ходос та інші члени творчої команди.

За інформацією «Суспільного», спеціальну відзнаку фестивалю отримав герой фільму «Ромчик» режисера з Британії Алексіса Біката. 10-річний Роман Олексів отримав опіки після ракетного удару росіян по Вінниці у 2022 році.

Серед інших переможців кінофестивалю: 

  • переможці програми «Молодості» для підлітків Teen Screen: фільм «Франк» Тиніса Пілла (Естонія) - головна нагорода; спецвідзнаки отримали «Біф» (режисерка Інґріде Сантос (Іспанія, Мексика))за музику у фільмі та «Природа невидимих речей» (режисерка Рафаела Камело (Бразилія, Чилі)) за майстерну операторську роботу;
  • переможець документального конкурсу — фільм «Юнацтво» (Niñxs) режисера Кані Лапуерти (Мексика, Німеччина);
  • переможці студентського міжнародного конкурсу: фільм «Аптека» Мартіна Монтельяно (Мексика) — головна нагорода; спеціальну відзнаку отримав фільм «Земля пухом» Йозо Шмух та герой фільму «Ромчик» Алексіса Біката (Сполучене Королівство), Роман Олексів;
  • переможці у номінації «Найкращий короткометражний фільм міжнародного конкурсу»: головну нагороду здобула стрічка «Квиток в один кінець: Тбілісі» Пауля Плоберґера (Австрія, Грузія, Німеччина) Спеціальну відзнаку здобув фільм «Моя земля випалена» режисера Абдулрахмана аш-Шувайкі (Бельгія);
  • найкращий повнометражний фільм міжнародного конкурсу — «Ми вам віримо» режисерів Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе (Бельгія). Спеціальні відзнаки також отримали Френк Діллей, виконавець головної ролі у стрічці «Халамидник» Гарріса Діккінсона (Сполучене Королівство), та «Край очерету», режисер Свен Брессер (Нідерланди, Бельгія);
  • приз від Спілки кінокритиків України: головну нагороду здобули стрічки «Недоступні» Кирила Земляного та «Євротелепорт» Наталії Ільчук. Спецвідзнаку отримав фільм «Котик та Песик шукають Дім» (режисер Георгій Гогатадзе).
