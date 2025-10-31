Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Собор "Саґрада Фамілія" у Барселоні став найвищою церквою світу

Повністю завершити спорудження шедевру Антоніо Гауді збираються за 10 років.

Собор "Саґрада Фамілія" у Барселоні став найвищою церквою світу
Саґрада Фамілія
Фото: Guardian

Символ Барселони, легендарна базиліка Святого Сімейства Sagrada Familia у четвер стала найвищою культовою спорудою світу.

Як пише The Guardian, після встановлення частини конструкції центральної башти Ісуса Христа висота собору сягнула позначки у 162 метри 91 сантиметр. Це на понад метр більше, ніж висота шпилю Ульмського собору у німецькій федеральній землі Баден-Вюрттемберг. 

Рекорд надалі буде перевершено: за проєктом архітектора Антоніо Гауді, башта має здійматися над містом на 172 метри. 

Початок будівництва собору припадає на 1882 рік. За заповітом Гауді, роботи ведуться виключно за кошти пожертвувань. Наступного року, до 100 річниці від дня смерті майстра, Саґрада має шанс нарешті постати перед відвідувачами у всій своїй величі - хоча роботи з оздоблення триватимуть ще не менше ніж 10 років.
