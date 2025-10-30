У Франції пройде український сезон під назвою «Вояж в Україну»

З грудня 2025 до квітня 2026 у Франції відбудеться ряд культурних подій у форматі українського сезону. Про це його організатори розповіли на пресконференції, присвяченій заходу.

За заявою організаторів, сезон України стане наймасштабнішим культурним проєктом з часу встановлення дипломатичних відносин між Францією та Україною. Він пройде під назвою «Вояж в Україну» і з гаслом «Культура дає відсіч».

Фото: Анастасія Сироткіна, Український кризовий медіа-центр Пресконференція сезону України у Франції. Тетяна Олійник (модераторка), Александра Махе (заступниця директора з міжнародних відносин і солідарності Міської ради Лілля), Георгій Тихий (речник Міністерства закордонних справ України), Ева Нгуєн Бінь (президентка Французького інституту), Володимир Шейко (генеральний директор Українського інституту), Олена Гончарук (креативна директорка Довженко-Центру), Альбан Корб’є-Лабасс (директор культурного простору La Friche Belle-de-Mai у Марселі).

Події відбудуться в низці французьких міст, зокрема у Парижі, Марселі, Ліллі, Тулузі, Нанті, Ренні, Страсбурзі та Ліоні. Особливу увагу Сезон приділить співпраці між містами-побратимами. Запланували понад 30 літературних, театральних, мистецьких, музичних і кіноподій, професійні обміни, академічні події, а також дискусії, присвячені темам громадянського суспільства, прав людини, воєнних злочинів, збереження пам’яті та культурної спадщини, здоров’я і ментального здоров’я, медіа та дезінформації.

Зокрема, у паризькому Театрі Конкорд відбудеться 4-денний форум, присвячений правам людини та воєнним злочинам Росії, за участі Максима Буткевича, Олександри Матвійчук, Станіслава Асєєва. Палац образотворчих мистецтв у місті Лілль привезе картину Іллі Рєпіна “Козаки пишуть листа турецькому султану” з Харківського художнього музею та влаштує обговорення, присвячене російській апропріації української культури та історичному контексту створення роботи. В Оперному театрі Лілля відбудеться концерт, який виконають харківські піаністи у супроводі лілльського оркестру. У Французькій Синематеці покажуть ретроспективу з 13 стрічок Олександра Довженка та обговорять постать режисера та його трансформацію з представника української богеми на рупор радянської пропаганди.

Сезон України у Франції організовують Французький інститут і Український інститут під патронатом Міністерств закордонних справ та за сприяння Міністерств культури обох країн.

Фото: Володимир Шейко

“Сезони – це не новий формат, – розповів директор Українського інституту Володимир Шейко. – Україна вже проводила культурні сезони в Австрії у 2019 році, у Великобританії в 2022–2023 роках. Ця третя спроба має надзвичайно важливі меседжі, які ми хочемо донести до французького суспільства через культурні проєкти, програми діалогу, інформаційні кампанії, резиденції та обміни. Нам важливо показати, що для України культура – це не розвага чи розкіш, це саме осердя нашого спротиву. І ми хочемо зробити це через голоси людей культури в лавах ЗСУ, волонтерів, правозахисників.»

Фото: Ева Нгуєн Бінь

Президентка Французького інституту Ева Нгуєн Бінь наголосила, що у французької публіки є бажання більше дізнатись про українську культуру та життя в Україні: «Ми не можемо зараз заохочувати подорожі до України, тож взяли цей формат уявної подорожі, щоп показати Україну через креативність, через стійкість українців, яка викликає щире захоплення у всьому світі».

Повну програму сезону України у Франції згодом опублікують на сайтах Українського і Французького інститутів.