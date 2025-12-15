Лувр сьогодні закрили через страйк працівників щодо "дедалі гірших умов праці"

Профспілки заявили, що працівники страждають від “все більшого робочого навантаження” та “суперечливих інструкцій”, які заважають їм належним чином виконувати свої обов'язки.

Паризький музей Лувр сьогодні буде закритим – після того, як працівники закладу проголосували за проведення страйку щодо оплати та умов праці, пише Reuters.

Страйк, який підтримали 400 співробітників музею та оголосили представниками профспілки, відбувається в особливо складний період для музею. Лувр досі оговтується від жовтневого пограбування коштовностей 88 мільйонів євро та нещодавніх проблем з інфраструктурою, зокрема прориву труби, який пошкодив стародавні книги.

“Через публічні страйки музей наразі закритий”, – йдеться на вебсайті Le Louvre.

Страйк, ініційований профспілками CFDT, CGT та Sud, оголосили через “дедалі гірші умови праці” та нестачу персоналу. Профспілки заявили, що працівники страждають від “все більшого робочого навантаження” та “суперечливих інструкцій”, які заважають їм належним чином виконувати свої обов'язки.

Профспілки вимагають найняти додатковий персонал, зокрема у сферах безпеки та обслуговування відвідувачів, а також покращити умови праці. Серед вимог також – скасувати підвищення вартості квитків на 45% з середини січня для туристів з країн, що не входять до ЄС. Більша ціна має на меті допомогти фінансувати ремонтні роботи у музеї, зазначає видання.

Лувр щодня приймає приблизно 30 000 відвідувачів.