Володимир Зеленський обговорив мирний процес із Федеральним президентом Німеччини

Президент Зеленський подякував за послідовну підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, де сторони обговорили мирний процес.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час розмови Володимир Зеленський подякував Німеччині за лідерство у наданні допомоги українському народові та послідовну підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Президент України поінформував німецького колегу про роботу з США, спрямовану на досягнення справедливого й достойного миру, забезпечення надійних гарантій безпеки та подальше економічне відновлення держави.

"Важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України. Вдячний за те, що Німеччина принципово підтримує цю позицію", – наголосив Володимир Зеленський.
