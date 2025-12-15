Литва побудує військовий полігон на кордоні з Польщею і Білоруссю

Державна рада оборони Литви ухвалила рішення про створення Капчяместського полігону бригадного розміру в Лаздійському районі на кордоні з Польщею і Білоруссю.

Про це повідомив головний радник Президента Дейвідас Матулоніс, передає Delfi.

“Ухвалено рішення про створення призначеного для тренувань бригади Капчяместського полігону у Лаздійському районі. "За оцінкою армії Литви, з військової точки зору та з точки зору безпеки Литви обрана територія є найбільш відповідним місцем. Це частина так званого Сувальського коридору, що межує з Польщею та Білоруссю. Обороні цього коридору буде приділятися особлива увага з боку Литви, Польщі та НАТО", - зазначив він.

Матулоніс наголосив, що створення полігону підвищить безпеку в цій частині країни.

Крім того, за його словами, площу Тауразького полігону поряд із Калінінградською областю РФ буде подвоєно. Його територія розшириться до Юрбакського району.