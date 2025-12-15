Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Литва побудує військовий полігон на кордоні з Польщею і Білоруссю

Також буде подвоєно площу Тауразького полігону поряд із Калінінградською областю РФ. 

Литва побудує військовий полігон на кордоні з Польщею і Білоруссю
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Державна рада оборони Литви ухвалила рішення про створення Капчяместського полігону бригадного розміру в Лаздійському районі на кордоні з Польщею і Білоруссю.

Про це повідомив головний радник Президента Дейвідас Матулоніс, передає Delfi

“Ухвалено рішення про створення призначеного для тренувань бригади Капчяместського полігону у Лаздійському районі. "За оцінкою армії Литви, з військової точки зору та з точки зору безпеки Литви обрана територія є найбільш відповідним місцем. Це частина так званого Сувальського коридору, що межує з Польщею та Білоруссю. Обороні цього коридору буде приділятися особлива увага з боку Литви, Польщі та НАТО", - зазначив він.

Матулоніс наголосив, що створення полігону підвищить безпеку в цій частині країни.

Крім того, за його словами, площу Тауразького полігону поряд із Калінінградською областю РФ буде подвоєно. Його територія розшириться до Юрбакського району. 

  • 12 грудня Міністерство національної оборони Литви підписало з оборонними компаніями меморандум про промислову співпрацю, згідно з яким у країні складатимуть та обслуговуватимуть бойовий танк Leopard 2 A8.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies