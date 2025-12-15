Дон понад 30 зросла кількість загиблих внаслідок повені у Марокко

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок повені в марокканському Сафі. Про це з посилання на дані державного телебачення пише BBC.

У неділю в портовому місті Сафі були потужні зливи, після чого піднявся рівень води. Постраждали не менше 70 будинків.

Деякі дороги заблоковані пошкодженнями й руйнуваннями, тож виїзд з міста ускладнено.

"Я втратив весь одяг. Мій сусід дав мені дещо, аби мені було що надягти. У мене нічого не лишилось. Я втратив усе", – прокоментував AFP один з мешканців.

Влада Марокко повідомила, що рятувально-пошукова операція триває. Експерти вважають, що кліматична криза є частково причетною до екстремальних погодних змін у Північній Африці.

Спершу були дані про те, що повені забрали життя понад 20 людей, але згодом кількість зросла.