Виїзди з постраждалого міста ускладнені. 

Дон понад 30 зросла кількість загиблих внаслідок повені у Марокко
Марокко (ілюстративне фото)
Фото: Marocco World News

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок повені в марокканському Сафі. Про це з посилання на дані державного телебачення пише BBC

У неділю в портовому місті Сафі були потужні зливи, після чого піднявся рівень води. Постраждали не менше 70 будинків.

Деякі дороги заблоковані пошкодженнями й руйнуваннями, тож виїзд з міста ускладнено. 

"Я втратив весь одяг. Мій сусід дав мені дещо, аби мені було що надягти. У мене нічого не лишилось. Я втратив усе", – прокоментував AFP один з мешканців. 

Влада Марокко повідомила, що рятувально-пошукова операція триває. Експерти вважають, що кліматична криза є частково причетною до екстремальних погодних змін у Північній Африці. 

Спершу були дані про те, що повені забрали життя понад 20 людей, але згодом кількість зросла.
