Зеленський у вівторок відвідає Нідерланди

На зустрічах обговорюватимуть мирні переговори та підтримку України.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та прем'єр-міністр Дік Схооф прийматимуть президента України Володимира Зеленського у резиденції Катсгейс (Гаага) у вівторок, 16 грудня.

Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

Зазначається, що прем'єр-міністр прийме Зеленського в обідню пору в Катсхуїсі разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом.

"Під час зустрічі, серед іншого, будуть обговорені мирні переговори та наша незмінна підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Після цього Зеленський зустрінеться з королем Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос.

Раніше того ж дня прем'єр-міністр Схооф виступить на міжнародній міністерській конференції, присвяченій Установчому договору про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Ця конференція відбудеться під егідою Ради Європи та Нідерландів в Гаазі.

Як повідомлялося, на початку грудня нідерландський парламент підтримав виділення Україні додаткових €2 млрд у 2026 році.