Зеленський підписав 35 указів про призначення суддів

З нагоди Дня працівників суду президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до місцевих та апеляційних судів за результатами відкритих конкурсів.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зазначається, що призначення цих суддів – одна зі складових, що передбачені програмою фінансової підтримки Ukraine Facility.

"Україна впроваджує необхідні кроки в межах реалізації реформи посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади, а також для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею суддів", - йдеться в повідомленні.

На сайті президента оприлюднено 35 указів "Про призначення судді" та "Про призначення суддів" від 13 грудня.