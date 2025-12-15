В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув фотограф Юрій Костишин, відомий під псевдо Кіт Характерник

Він воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади. 

На фронті загинув фотограф Юрій Костишин, відомий під псевдо Кіт Характерник
Юрій Костишин
Фото: Facebook

На фронті загинув тернопільський фотограф Юрій Костишин, який відомий під псевдо Кіт Характерник.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі 44-ї окремої артилерійської бригади. Також про трагічну звістку повідомили друзі Юрія у соцмережах.

"Загинув Юрій Костишин, воїн російсько-української війни, відомий під позивним «Кіт Характерник». Юрій був мужнім і незламним Захисником. Неодноразово поранений, він знову і знову повертався до строю — без зайвих слів, з тихою впертістю людини, яка точно знає, за що стоїть. Він боровся за Україну так, як жив: чесно, відповідально, до кінця", - написав Святослав Денега.

Юрій став на захист України у 2015 році. Воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Коли почалося повномасштабне вторгнення, знову повернувся на фронт у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Під час воєнних буднів встигав фотографувати своїх побратимів, природу.

Як повідомляє у Фейсбуці PEN Ukraine, з 2023 фронтові світлини Юрія презентуються в Україні та за кордоном: зокрема, митець мав персональні виставки у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі (Литва).
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies