Джерела: СБУ втретє протягом тижня атакувала російські нафтовидобувні платформи Каспію

Цього разу під ударом була платформа імені Корчагіна.

Далекобійні дрони ЦСО “А” СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії “Лукойл-Нижневолжскнефть”, що працюють у Каспійському морі. Про це повідомили співрозмовники редакції.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинені.

Перші дві атаки бійці СБУ провели 11 і 12 грудня. Тоді під удар потрапили нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

“СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно – й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.